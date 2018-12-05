Жителей Башкирии ждут 10 выходных на Новый год и рабочая шестидневка перед ними

СЕГОДНЯ 12:20 2018-12-05T12:20:56+03:00

Такой расклад ожидает тех, у кого рабочая пятидневка

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Ударно поработать, а потом также ударно отдохнуть смогут жители Башкирии под Новый год.

В пресс-службе Минтруда республики рассказали, что в этом году мы получим 10-дневные каникулы, которые продлятся с воскресенья 30 декабря до вторника 8 января. Однако за это придется заплатить шестидневной предпраздничной рабочей неделей. В субботу, 29 декабря, жителям региона предстоит выйти на работу, но смена в этот день будет на час короче.

- Выходными днями при шестидневной рабочей неделе в связи с праздничными днями являются 30 декабря 2018 года и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января 2019 года. Продолжительность работы в понедельник 31 декабря 2018 года сокращается на один час, - пояснили в ведомстве.