Перед детской филармонией в Уфе зальют каток

5 Дек. 08:09 2018-12-05T08:09:54+03:00

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Парковка возле Уфимской детской филармонии скоро превратится в каток. В мэрии города рассказали, что лед уже заливают. Сейчас специалисты делают бортики для катка из ледяных блоков.

Помимо площадки для катания на коньках территорию украсит пышная елка со светящимися гирляндами, которую пока украшают. По бокам от нее появятся малые ледовые горки для детей. Рядом обещают построить лабиринт и большую горку для катания. Скульптуры в городке тоже будут. К их созданию мастера приступят чуть позже.