В Башкирии бывший полицейский похитил деньги у подозреваемого

СЕГОДНЯ 08:36 2018-12-05T08:37:55+03:00

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В Нефтекамске состоялся суд над бывшим оперуполномоченным. 32-летний сотрудник полиции обвинялся в мошенничестве.

В прокуратуре рассказали, что в прошлом сентябре он предложил подозреваемому в интернет-мошенничестве возместить ущерб в 122 тысячи рублей, что якобы избавило бы его от уголовного преследования. Мужчина передал ему часть денег, а остаток перевел на карточку. Опер же потратил эти деньги на свои нужды.

Преступление могло сойти ему с рук, если бы он не попался на трех аналогичных махинациях, за которые был уволен. Во время расследования тех случаев эпизод и всплыл. За прошлые прегрешения его осудили на 2 года условно. За этот случай он получил еще два с половиной года, но уже в колонии общего режима.

Экс-полицейский успел возместить часть ущерба – 23 тысячи рублей.