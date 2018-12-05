2018-12-05T07:46:32+03:00
Общество

Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Белорецкий район

Врио главы Башкирии осмотрел действующие и новые соцобъекты
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Накануне, 4 декабря, Радий Хабиров объехал Белорецкий район и осмотрел новые социальные объекты. В селе Тирлянский глава республики поучаствовал в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Планета». На базе ФОКа будут созданы секции легкой атлетики, баскетбола, карате и лапты. Кроме того, в нем будут оборудованы тренажёрный и игровой залы.

Еще одним пунктом в маршруте Хабирова стал Белорецкий металлургический комбинат, где в этот день запустили новое канатное производство.

– В нашей стране и республике не такое частое явление, когда мы открываем крупные промышленные машиностроительные предприятия или цеха. Такие события делают нашу жизнь лучше, – прокомментировал запуск проекта Радий Хабиров.

Отдал руководитель Башкирии и несколько поручений. В частности, он потребовал разобраться с мусором на местном кладбище и благоустроить территорию старого металлургического завода.

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