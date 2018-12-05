2018-12-05T07:22:31+03:00
Происшествия

Под Уфой водитель «Субару» насмерть сбил пешехода

Личность погибшего еще не установлена
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера, 4 декабря, под Уфой произошла смертельная авария с участием пешехода.

Как сообщили в ГИБДД, 48-летний мужчина за рулем «Субару Форестер»,двигаясь по Миловскому шоссе, сбил неустановленного пешехода.

В результате аварии мужчина, которому на вид 35 лет, скончался до приезда скорой помощи.

Автомобилист отметил, что погибший шёл по краю проезжей части в попутном направлении. Начато расследование.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 10 аварий, в которых два человека погибли и десять пострадали.

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