В Башкирии столкнулись три автомобиля, погиб мужчина
ДТП произошло в Кушнаренковском районе
фото: ГИБДД по РБ
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Смертельная авария произошла вчера поздно вечером, 4 декабря, в Кушнаренковскоми районе Башкирии.
Как сообщили в ГИБДД по РБ, 34-летняя жительница Благовещенска за рулем «Хендай Крета» выехала на обгон и врезалась в обгоняемый грузовик «Вольво». После этого легковушку отбросило на встречную «Ладу Весту».
От сильного удара водитель «Лады», 63-летний житель Благовещенска, скончался на месте аварии. Предполагаемая виновница ДТП и ее 40-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.
Обстоятельства аварии предстоит установить дорожным полицейским.