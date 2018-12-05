2018-12-05T08:42:58+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись три автомобиля, погиб мужчина

ДТП произошло в Кушнаренковском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Смертельная авария произошла вчера поздно вечером, 4 декабря, в Кушнаренковскоми районе Башкирии.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 34-летняя жительница Благовещенска за рулем «Хендай Крета» выехала на обгон и врезалась в обгоняемый грузовик «Вольво». После этого легковушку отбросило на встречную «Ладу Весту».

От сильного удара водитель «Лады», 63-летний житель Благовещенска, скончался на месте аварии. Предполагаемая виновница ДТП и ее 40-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства аварии предстоит установить дорожным полицейским.

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