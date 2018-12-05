В Башкирии из-за нарушений норм СанПин судебные приставы закрыли кафе

СЕГОДНЯ 06:58 2018-12-05T06:58:59+03:00

Администрации заведения дали 30 суток на их устранение

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В Баймакском районе Башкирии судебные приставы закрыли кафе. В ходе проверки инспекторы Роспотребнадзора выявили нарушение норм СанПина, сообщает пресс-служба ФССП по РБ. Какие именно - не уточняется.

Прокурор обратился в суд, и тот постановил закрыть кафе на 30 суток. Теперь местный ресторан откроет свои двери только после устранения всех нарушений.

Администрацию заведения также предупредили об уголовной ответственности, в случае возобновления деятельности без устранения нарушений.