В Башкирии из-за нарушений норм СанПин судебные приставы закрыли кафе
Администрации заведения дали 30 суток на их устранение
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В Баймакском районе Башкирии судебные приставы закрыли кафе. В ходе проверки инспекторы Роспотребнадзора выявили нарушение норм СанПина, сообщает пресс-служба ФССП по РБ. Какие именно - не уточняется.
Прокурор обратился в суд, и тот постановил закрыть кафе на 30 суток. Теперь местный ресторан откроет свои двери только после устранения всех нарушений.
Администрацию заведения также предупредили об уголовной ответственности, в случае возобновления деятельности без устранения нарушений.