2018-12-05T06:49:13+03:00
Происшествия

Из-за прорыва водопровода под Уфой 20 домов остались без воды

ЧП произошло в Кировском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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Вчера, 4 декабря, жители поселка Цветы Башкирии, что в Кировском районе, остались без холодной воды. На место оперативно выехали сотрудники Управления гражданской защиты, аварийная бригада МУП, технический персонал. По приезду они установили, что был поврежден глубинный насос, отвечающий за холодное водоснабжение в жилые дома.

Из-за чего и 20 домов остались без ХВС. Пока устраняли причину, в поселок подвезли питьевую воду в бутылях. Сейчас ответственная за это компания приобрела насос и занимается его заменой.

Ситуация находится на контроле у администрации города.

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