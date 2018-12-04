2018-12-05T11:03:08+03:00
Общество

В Башкирии начальницу почтового отделения осудят за раздачу местным жителям одежды и семян

Теперь женщину будут судить за растрату имущества
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Неоднозначная история произошла в одном из сел Благовещенского района Башкирии. 40-летняя начальница почтового отделения с начала этого года и до мая месяца раздавала местным жителям семена для посадки, продукты питания и одежду. Кроме того, она присваивала деньги из кассы отделения, а также те, что жители пересылали в другие населенные пункты.

Вскоре пропавшими деньгами заинтересовались сотрудники правоохранительных органов и в отношении женщины возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества, с использованием своего служебного положения.

По версии следствия, начальница местного отделения почты не только присваивала деньги из кассы, но и раздавала жителям села всевозможные открытки, конверты, газеты, журналы, канцелярские и бытовые товары. В результате ее действий «Почте России» был нанесен ущерб на сумму 98 тысяч рублей. Свою вину женщина полностью признала.

- В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - заявили в следкоме по Башкирии.

В управлении почтовой службы по Башкирии также прокомментировали эту историю.

- Правонарушение было выявлено в ходе внутренней проверки. Вся информация была немедленно передана в правоохранительные органы, которым в ходе следствия оказывалось максимальное содействие. В настоящее время обвиняемая в правонарушении уволена с предприятия, - подчеркнули в пресс-службе УФПС по Башкирии.

В почтовом ведомстве также отметили, что происшествие не отразилось на работе почтового отделения – все обязательства перед клиентами выполнены в срок и в полном объеме.

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