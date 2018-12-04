Погода в Башкирии на среду, 5 декабря: потепление, снег и гололед

4 Дек. 19:31 2018-12-04T19:31:16+03:00

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В предстоящую среду, 5 декабря, в Башкирии ожидается небольшое потепление. Днем столбики термометров поднимутся до -7 градусов, тогда как ночь ожидается относительно холодной, до -16 градусов Цельсия. Как сообщает Башгидрометцентр, завтра в республике прогнозируется небольшой снег, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат.

Метеорологи предупреждают водителей об утренней дымке на дорогах – видимость может снизиться до 1-2 километров. В республику придет южный, юго-восточный ветер 3-8 метров в секунду. Днем в ряде районов температура воздуха будет колебаться в пределах -4,-9°С.