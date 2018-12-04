На сцене уфимской филармонии рухнула конструкция, пострадали четыре человека
Об этом сообщает собственный источник «Комсомолки» в учреждении
Фото: страница Башгосфилармонии в социальных сетях
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Несчастный случай произошел сегодня около 14 часов в Башкирской государственной филармонии: часть сценической конструкции внезапно рухнула на сцену, где находились люди. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды – Уфа» в учреждении, в результате ЧП пострадали четыре человека. Двоих из них увезли в 22-ю городскую больницу, еще двое отделались легкими повреждениями.
Что на самом деле произошло во время монтажных работ на сцене пока доподлинно не известно. Сейчас в произошедшем разбираются компетентные специалисты.