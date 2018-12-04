2018-12-04T18:37:31+03:00
Спорт

Форварды «Салавата Юлаева» Кадейкин и Бурдасов сыграют на Кубке Первого канала

Юлаевцев вызвали в сборную России по хоккею
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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Тренерский штаб сборной России по хоккею озвучил состав национальной команды на домашний этап Еврохоккейтура Кубок Первого канала. Турнир пройдет в Москве с 13 по 16 декабря. Наша сборная по традиции померится силами с командами из Швеции, Финляндии и Чехии.

В итоговую заявку на Кубок Первого канала попали 29 хоккеистов, в том числе нападающие «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин и Антон Бурдасов.

Стартует турнир в четверг, 13 декабря, матчем между сборными Швеции и России. В этот же день состоится вынесенный матч в Тампере. Там сборная Финляндии примет чехов, после чего обе команды также отправятся в Москву.

Напомним, уфимский «Салават Юлаев» отправился в длительное выездное турне. В минувший понедельник подопечные Николая Цулыгина сыграли против омского «Авангарда» в Балашихе и потерпели поражение со счетом 1:0.

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