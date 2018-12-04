В Уфе осудили водителя, сбившего пешехода на огромной скорости: несчастного разорвало на части

4 Дек. 16:04 2018-12-05T08:52:24+03:00

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В Уфе суд вынес обвинительный приговор водителю, по чьей вине погиб пешеход. Как выяснилось в ходе следствия, августовской ночью обвиняемый распивал алкоголь вместе со своим знакомым, после чего поехал кататься на своем автомобиле. Разогнав «Ауди А6» до космических скоростей (около 190 километров в час), водитель проигнорировал предупреждающий сигнал светофора и сбил пешехода, который начал переходить дорогу. От полученных травм 29-летний уфимец скончался на месте: несчастного буквально разорвало на части. Сам же виновник аварии скрылся с места ДТП и прятался в квартире своего знакомого, где его вскоре задержали полицейские. Дело в том, что пассажир оставил свой паспорт в иномарке, и его место жительства было вычислено сразу же.

- Подсудимый свою вину признал, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. – Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с транспортными средствами на три года.

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