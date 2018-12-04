В Башкирии служебная собака помогла задержать грабителя

СЕГОДНЯ 17:25 2018-12-04T17:25:10+03:00

Мужчина пробрался в кафе и украл продукты и сигареты

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Вчера, 3 декабря, в полицию обратился житель села Акъяр, который сообщил, что кто-то ночью проник в его кафе и вынес оттуда продукты на общую стоимость более четырех тысяч рублей. На поиск преступника отправилась следственно-оперативная группа и служебная собака по кличке «Дагги». Пес сразу же взял след и вскоре вывел оперативников к жилому дому, где и прятался злоумышленник.

Грабителем оказался нигде не работающий 40-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Часть похищенных продуктов была изъята полицейскими и передана владельцу кафе.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. – Расследование продолжается.