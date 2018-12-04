В Уфе спасатели вытащили парня, который едва не умер от переохлаждения

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-04T15:06:55+03:00

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В минувшие выходные поздно ночью уфимским спасателям позвонил мужчина, который рассказал, что из оврага рядом с домом № 10 по улице Абхазская раздаются крики о помощи. Прибывшие спасатели спустились в овраг и увидели свежие следы на снегу, ведущие в разные стороны. Через 15 минут поисковики обнаружили перепуганного и замерзшего парня, который уже с трудом двигался. Молодого человека вытащили из оврага, укрыли сухой теплой одеждой, а после передали прибывшим медикам.

Как выяснилось, поздно вечером 23-летний уфимец возвращался домой. Чтобы сократить путь, парень решил пройти прямиком через овраг, но заплутал, оступился и провалился в ручей, а потом окончательно заблудился. Уфимец весь вымок и выбился из сил, так что ему грозила бы неминуемая смерть от переохлаждения, но, к счастью, его крики о помощи услышал случайный прохожий.

- Предположительно, молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Неизвестно, смог бы он пережить ночь, если бы его крики о помощи никто не услышал, - добавили в пресс-службе Управления гражданской защите по Уфе.