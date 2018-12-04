Трое жителей Башкирии не могли получить льготные лекарства

4 Дек. 18:17 2018-12-04T18:17:30+03:00

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В Туймазинскую прокуратуру поступила жалоба от трех местных жителей, которые сообщали, что не могут получить полагающиеся им бесплатные лекарства. Как выяснилось, все обратившиеся, в возрасте от 18 до 42 лет, страдают орфанными заболеваниями и имеют право на лекарственное обеспечение. Вот только в местной больнице врачи полгода не выписывали необходимые рецепты на препараты, стоимость месячного курса которых составляет около шести тысяч рублей. Прокуратура внесла главному врачу больницы представление,

- Была проведена врачебная комиссия по вопросу назначения больным лекарственных препаратов, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - Соответствующее решение направлено в региональный Минздрав.

Сейчас все пациенты получают необходимые лекарства в срок.