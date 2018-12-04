В Башкирии из-за чиновника и его сообщника ученики занимались в холодных классах

4 Дек. 14:30 2018-12-04T14:30:37+03:00

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В Баймаке бывший директор лесопромышленного хозяйства и начальник хозяйственно-эксплуатационной части районного отдела образования обвиняются в мошенничестве с использованием служебного положения и подделке официальных документов.

Как выяснилось в ходе следствия, в прошлом году участники уголовного дела вступили в сговор, чтобы поживиться бюджетными средствами. Для этого они заключили муниципальный контракт на поставку дров в семь сельских школ на общую сумму около 2,5 миллионов рублей. Вот только пятая часть дров до школ так и не добралась, поэтому топливо пришлось экономить, а ученики сидели в промерзших классах. При этом директоры учебных заведений были вынуждены подписать документы, что дрова приходят в полном объеме, не желая иметь проблем с чиновником образования.

- Всего злоумышленники получили из бюджета свыше 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - На имущество обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.