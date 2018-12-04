2018-12-04T14:30:37+03:00
Происшествия

В Башкирии из-за чиновника и его сообщника ученики занимались в холодных классах

Мошенники экономили на дровах, которые поставляли в школу
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Баймаке бывший директор лесопромышленного хозяйства и начальник хозяйственно-эксплуатационной части районного отдела образования обвиняются в мошенничестве с использованием служебного положения и подделке официальных документов.

Как выяснилось в ходе следствия, в прошлом году участники уголовного дела вступили в сговор, чтобы поживиться бюджетными средствами. Для этого они заключили муниципальный контракт на поставку дров в семь сельских школ на общую сумму около 2,5 миллионов рублей. Вот только пятая часть дров до школ так и не добралась, поэтому топливо пришлось экономить, а ученики сидели в промерзших классах. При этом директоры учебных заведений были вынуждены подписать документы, что дрова приходят в полном объеме, не желая иметь проблем с чиновником образования.

- Всего злоумышленники получили из бюджета свыше 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - На имущество обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона