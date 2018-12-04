2018-12-04T14:30:37+03:00
Происшествия

В Башкирии из-за чиновника и его сообщника ученики занимались в холодных классах

Мошенники экономили на дровах, которые поставляли в школу
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Баймаке бывший директор лесопромышленного хозяйства и начальник хозяйственно-эксплуатационной части районного отдела образования обвиняются в мошенничестве с использованием служебного положения и подделке официальных документов.

Как выяснилось в ходе следствия, в прошлом году участники уголовного дела вступили в сговор, чтобы поживиться бюджетными средствами. Для этого они заключили муниципальный контракт на поставку дров в семь сельских школ на общую сумму около 2,5 миллионов рублей. Вот только пятая часть дров до школ так и не добралась, поэтому топливо пришлось экономить, а ученики сидели в промерзших классах. При этом директоры учебных заведений были вынуждены подписать документы, что дрова приходят в полном объеме, не желая иметь проблем с чиновником образования.

- Всего злоумышленники получили из бюджета свыше 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - На имущество обвиняемых был наложен арест. Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе спасатели вытащили парня, который едва не умер от переохлаждения
В Башкирии построили новый физкультурно-оздоровительный комплекс
В Башкирии 45-летний инспектор ГИБДД покончил с собой
В Москве вооруженные грабители похитили у бизнесмена из Уфы 41 миллион рублей
В уфимском развлекательном комплексе «Райский берег» местные жители вырубают лес
Информация о «вербовщице» керченского стрелка, распространяемая в Башкирии, оказалось «уткой»
В Уфе осудили пристава за взятки и мошенничество
Мартиросян и Дудь – гости «Прожарки» на ТНТ 4
Готовимся к Новому году с «Комсомолкой»
В уфимской мэрии назвали размер средней зарплаты в городе
В Башкирии на трассе перевернулся ВАЗ-2114: один из пассажиров скончался на месте
Пропавший в Уфе 18-летний Артем Желтышев найден мертвым
На асфальте лужа крови: в Башкирии школьница погибла под колесами автомобиля
В Башкирии семьям с новорожденными детьми будут вручать подарок
В Башкирии автомобиль с людьми провалился под лед
Мэр Уфы потребовал украсить город к новогодним праздникам
В Уфе могут появиться 126 дорожных видеокамер
Вице-мэром Уфы по строительству назначен Аскат Хайруллин
В Уфе коммунальщики отчитались об устранении торчащей из-под земли трубы
И.о. начальника Рособрнадзора по Башкирии назначен Альберт Яримов
Капитан Мальвина: в МВД Башкирии прокомментировали фото полицейского в парике