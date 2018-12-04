В Башкирии 45-летний инспектор ГИБДД покончил с собой

4 Дек. 12:48 2018-12-04T12:48:27+03:00

Его тело в сарае обнаружила супруга

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Очередной суицид сотрудника МВД Башкирии произошел вчера, 3 декабря, в селе Красная Горка Нуримановского района. 45-летний инспектор ГИБДД Дмитрий Ш. свел счеты с жизнью, его тело обнаружила супруга в сарае. У полицейского остались маленькие дети.

В пресс-службе МВД сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего.

- На место происшествия выезжала группа сотрудников МВД республики. По предварительным данным, происшествие могло произойти на семейно-бытовой почве, - сообщили в ведомстве.