2018-12-04T12:48:27+03:00
Происшествия

В Башкирии 45-летний инспектор ГИБДД покончил с собой

Его тело в сарае обнаружила супруга
Эльвина АПАРИНА
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Очередной суицид сотрудника МВД Башкирии произошел вчера, 3 декабря, в селе Красная Горка Нуримановского района. 45-летний инспектор ГИБДД Дмитрий Ш. свел счеты с жизнью, его тело обнаружила супруга в сарае. У полицейского остались маленькие дети.

В пресс-службе МВД сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка для установления причин и обстоятельств произошедшего.

- На место происшествия выезжала группа сотрудников МВД республики. По предварительным данным, происшествие могло произойти на семейно-бытовой почве, - сообщили в ведомстве.

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