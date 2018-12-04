2018-12-04T12:27:50+03:00
Происшествия

В Москве вооруженные грабители похитили у бизнесмена из Уфы 41 миллион рублей

Полиция разыскивает четверых злоумышленников
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Москве сотрудники полиции расследуют дерзкое ограбление, произошедшее 3 декабря на юго-востоке столицы. Как сообщает агентство «Интерфакс», четверо вооруженных злоумышленников напали на автомобиль, припаркованный во дворе дома на Волгоградском проспекте и, угрожая травматическим оружием, похитили около 41 миллиона рублей, после чего скрылись на черном «Мерседесе». Правоохранители объявили план «Перехват», но задержать грабителей по горячим следам не вышло.

Потерпевшим оказался бизнесмен из Уфы, а похищенные деньги составляли весь капитал его фирмы. Предприниматель смог описать внешность преступников, сейчас их разыскивает полиция.

- Благодаря камерам видеонаблюдения и показаниям потерпевшего были установлены внешние приметы преступников, - сообщили в пресс-службе МВД по Москве. – Также обнаружен «Мерседес», на котором скрылись злоумышленники. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии 45-летний инспектор ГИБДД покончил с собой
В уфимском развлекательном комплексе «Райский берег» местные жители вырубают лес
Информация о «вербовщице» керченского стрелка, распространяемая в Башкирии, оказалось «уткой»
В Уфе осудили пристава за взятки и мошенничество
Мартиросян и Дудь – гости «Прожарки» на ТНТ 4
Готовимся к Новому году с «Комсомолкой»
В уфимской мэрии назвали размер средней зарплаты в городе
В Башкирии на трассе перевернулся ВАЗ-2114: один из пассажиров скончался на месте
Пропавший в Уфе 18-летний Артем Желтышев найден мертвым
На асфальте лужа крови: в Башкирии школьница погибла под колесами автомобиля
В Башкирии семьям с новорожденными детьми будут вручать подарок
В Башкирии автомобиль с людьми провалился под лед
Мэр Уфы потребовал украсить город к новогодним праздникам
В Уфе могут появиться 126 дорожных видеокамер
Вице-мэром Уфы по строительству назначен Аскат Хайруллин
В Уфе коммунальщики отчитались об устранении торчащей из-под земли трубы
И.о. начальника Рособрнадзора по Башкирии назначен Альберт Яримов
Капитан Мальвина: в МВД Башкирии прокомментировали фото полицейского в парике