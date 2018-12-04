В Москве вооруженные грабители похитили у бизнесмена из Уфы 41 миллион рублей

4 Дек. 12:15 2018-12-04T12:27:50+03:00

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В Москве сотрудники полиции расследуют дерзкое ограбление, произошедшее 3 декабря на юго-востоке столицы. Как сообщает агентство «Интерфакс», четверо вооруженных злоумышленников напали на автомобиль, припаркованный во дворе дома на Волгоградском проспекте и, угрожая травматическим оружием, похитили около 41 миллиона рублей, после чего скрылись на черном «Мерседесе». Правоохранители объявили план «Перехват», но задержать грабителей по горячим следам не вышло.

Потерпевшим оказался бизнесмен из Уфы, а похищенные деньги составляли весь капитал его фирмы. Предприниматель смог описать внешность преступников, сейчас их разыскивает полиция.

- Благодаря камерам видеонаблюдения и показаниям потерпевшего были установлены внешние приметы преступников, - сообщили в пресс-службе МВД по Москве. – Также обнаружен «Мерседес», на котором скрылись злоумышленники. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».