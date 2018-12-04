2018-12-04T13:44:45+03:00
Общество

В Башкирии построили новый физкультурно-оздоровительный комплекс

На торжественном открытии спорткомплекса присутствовал Радий Хабиров
Яна Базекина
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Фото: glavarb.ruФото: glavarb.ru
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На днях врио главы Башкирии Радий Хабиров отправился с рабочей поездкой в Белорецкий район, где 4 декабря присутствовал на торжественном открытии нового физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Тирлян. Спорткомплекс "Планета" общей площадью более 623 квадратных метров был построен на благотворительные средства ПАО АНК «Башнефть», а его строительство обошлось в 29 миллионов рублей. На базе спорткомплекса будут работать секции легкой атлетики, баскетбола, лапты и карате, а также откроется тренажерный и игровой залы.

- Спасибо за то, что имею возможность разделить с вами большую радость – построен первый для вашего села спортивный комплекс, - заявил Радий Хабиров. – Наша задача, чтобы людям жилось лучше, чтобы была хорошая медицина, образование, возможность отдыхать и культурно развиваться.

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