В Башкирии едва не утонул лосенок, который убегал от волчьей стаи

СЕГОДНЯ 15:43 2018-12-04T15:43:35+03:00

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В Гафурийском районе республики местные жители спасли раненого лосенка, который спасался бегством от волков и едва не утонул в реке. В распоряжении ГТРК «Башкортостан» оказалось видео, на котором видно, как сохатый мечется в полынье в реке Зилим, а местные рыбаки пытаются его вытащить. К счастью, животное удалось спасти. Его приютили в сарае и вызвали ветеринара, который обработал и зашил раны от укусов хищников.

Рисковать и выпускать израненного лосенка обратно в лес сельчане не рискнули и сообщили в инспекцию по защите животных. Совсем скоро за ним приедут и отвезут на лосиную ферму в Кушнаренковском районе.