Информация о «вербовщице» керченского стрелка, распространяемая в Башкирии, оказалось «уткой»
Сотрудники силовых структур опровергли информацию о некой «вербовщице» керченского стрелка, распространяемую в уфимских СМИ.
Напомним, что в минувшее воскресенье на сайте сибайского городского суда появился странный пресс-релиз. В нем сообщалось, что следственные органы разыскивают некую «Ольгу», которая помогала подростку из Керчи устроить жуткое преступление. Женщина якобы показала «коллумбайнеру», как нужно убивать людей.
Уфимские СМИ подхватили информацию, и даже предположили, что блондинка может находиться на территории Башкирии.
- Это информация не является достоверной, - устало объяснили в дежурной части ФСБ Севастополя.
Остается неизвестным, каким образом подобный пресс-релиз оказался на сайте суда. Возможно, кто-то из недоброжелателей решил «наказать» знакомую девушку и выложил ее фотографии, назвав преступницей.