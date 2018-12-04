2018-12-04T10:42:40+03:00
Общество

Информация о «вербовщице» керченского стрелка, распространяемая в Башкирии, оказалось «уткой»

Ситуацию прокомментировали силовики
Рустем АХУНОВ
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Информация о «вербовщицы» убийцы оказалась ложной Фото: ufa1.ruИнформация о «вербовщицы» убийцы оказалась ложной Фото: ufa1.ru
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Сотрудники силовых структур опровергли информацию о некой «вербовщице» керченского стрелка, распространяемую в уфимских СМИ.

Напомним, что в минувшее воскресенье на сайте сибайского городского суда появился странный пресс-релиз. В нем сообщалось, что следственные органы разыскивают некую «Ольгу», которая помогала подростку из Керчи устроить жуткое преступление. Женщина якобы показала «коллумбайнеру», как нужно убивать людей.

Уфимские СМИ подхватили информацию, и даже предположили, что блондинка может находиться на территории Башкирии.

- Это информация не является достоверной, - устало объяснили в дежурной части ФСБ Севастополя.

Остается неизвестным, каким образом подобный пресс-релиз оказался на сайте суда. Возможно, кто-то из недоброжелателей решил «наказать» знакомую девушку и выложил ее фотогрфии, назвав преступницей.

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