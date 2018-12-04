В уфимском развлекательном комплексе «Райский берег» местные жители вырубают лес

4 Дек. 11:34 2018-12-04T11:58:22+03:00

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Как стало известно «Комсомольской правде – Уфа» сегодня в уфимском микрорайоне «Райский берег» началась массовая рубка леса. По словам местных жителей, на въезд в микрорайон прибыли люди с бензопилами и другой техникой и планомерно уничтожают просеку. Собеседник «Комсомолки» предполагает, что делается это для того, чтобы растапливать бани и сауны.

Фото: собственный источник «КП-Уфа»

На данный момент на месте работают несколько людей, которые пилят крупные стволы в чаще и вывозят их при помощи экскаватора. При этом у рабочих нет никаких опознавательных знаков на одежде, что может означать, что они не работаю в лесничестве.

Собеседнику «Комсомолки» удалось снять на камеру мобильного телефона, как сейчас выглядит просека в лесу. На фото видно, что экскаватор заезжал вглубь леса, а не занимался расчисткой дороги – на это указывают отчетливые следы.