2018-12-04T11:58:22+03:00
Недвижимость

В уфимском развлекательном комплексе «Райский берег» местные жители вырубают лес

Возможно, это делается ради растопки бань и саун
Павел КРАЙНОВ
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Фото: собственный источник «КП-Уфа»Фото: собственный источник «КП-Уфа»
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Как стало известно «Комсомольской правде – Уфа» сегодня в уфимском микрорайоне «Райский берег» началась массовая рубка леса. По словам местных жителей, на въезд в микрорайон прибыли люди с бензопилами и другой техникой и планомерно уничтожают просеку. Собеседник «Комсомолки» предполагает, что делается это для того, чтобы растапливать бани и сауны.

Фото: собственный источник «КП-Уфа»

Фото: собственный источник «КП-Уфа»

На данный момент на месте работают несколько людей, которые пилят крупные стволы в чаще и вывозят их при помощи экскаватора. При этом у рабочих нет никаких опознавательных знаков на одежде, что может означать, что они не работаю в лесничестве.

Собеседнику «Комсомолки» удалось снять на камеру мобильного телефона, как сейчас выглядит просека в лесу. На фото видно, что экскаватор заезжал вглубь леса, а не занимался расчисткой дороги – на это указывают отчетливые следы.

Фото: собственный источник «КП-Уфа»

Фото: собственный источник «КП-Уфа»

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