2018-12-06T15:26:42+03:00
Происшествия

В Уфе осудили пристава за взятки и мошенничество

За свои должностные преступления ближайшие пять лет мужчина проведет за решеткой
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе суд вынес приговор бывшему приставу, которого обвиняли в присвоении чужого имущества, мошенничестве и взяточничестве.

Как выяснилось в ходе следствия, 29-летний судебный пристав в декабре 2016 года потребовал у должницы отдать ему 30 тысяч рублей. В обмен за взятку он пообещал снять все ограничения на вылет за границу, арест с банковского счета и автомобиля, вернуть всю зарплату, удержанную в счет долга и даже избавить от необходимости выплачивать долг общей суммой в 380 тысяч рублей. Обрадованная женщина согласилась и отдала приставу нужную сумму, после чего исполнительное производство было закрыто в связи с невозможностью взыскать задолженность.

После этого должница договорилась с тем же приставом, что за 50 тысяч рублей он освободит от «кабалы» ее брата, правда, исполнять свои обещания мошенник и не собирался.

Также мужчину обвинили в том, что в январе 2017 года он под предлогом совершения исполнительных действий забрал у одного должника телефон и присвоил его себе.

- Подсудимый свою вину так и не признал. Кстати, ранее мужчина уже был осужден за совершение аналогичных преступлений и уволен со службы, а также приговорен к штрафу и лишению свободы, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики. – С учетом ранее назначенных наказаний суд приговорил экс-пристава к пяти годам и трем месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 370 тысяч рублей.

В ФССП по Башкирии прокомментировали ситуацию.

- Расследование преступления проводилось во взаимодействии и при поддержке отдела противодействия коррупции УФССП России по РБ. По результатам проверки, судебный пристав-исполнитель Калининского районного отдела Уфы уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия. Более того, УФССП по Республике Башкортостан было внесено предложение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, которое было удовлетворено следствием и судом, - заявили в пресс-службе ведомства.

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