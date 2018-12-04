2018-12-04T09:22:36+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе перевернулся ВАЗ-2114: один из пассажиров скончался на месте

Водитель автомобиля и три пассажира госпитализированы
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла вчера вечером, 3 декабря, в Туймазинском районе республики. На 69-м километре автодороги «БелебейТуймазыБакалы» 30-летний местный житель не справился с управлением, и его автомобиль ВАЗ-2114 опрокинулся в кювет. Отечественная легковушка превратилась в груду искореженного металла, а 34-летний пассажир скончался на месте происшествия. Сам водитель и три пассажира с различными травмами доставлены в ближайшую больницу.

Сейчас сотрудники дорожной аварии выясняют все причины и обстоятельства ДТП. Всего за сутки на дорогах республики выявлено более двух тысяч нарушений правил дорожного движения, а также задержаны 25 нетрезвых водителей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24