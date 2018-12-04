Пропавший в Уфе 18-летний Артем Желтышев найден мертвым
В Уфе прекращены поиски 18-летнего Артема Желтышева: к, сожалению, молодой человек найден мертвым в заброшенном доме в Затоне. Напомним, что парень пропал еще в минувшую пятницу, 30 ноября. Обеспокоенные родственники догадались, что что-то случилось, ведь Артем никогда не пропадал без предупреждения, а потому немедленно обратились в полицию.
- Мы обошли всех друзей, девушку Артема, но его нигде нет. Никто не знает, где он может находиться, - рассказывали родные уфимца.
При каких именно обстоятельствах было найдено тело погибшего парня, друзья и близкие предпочли не распространяться, а знакомые пишут слова соболезнования.
- За три года общения ничего плохого сказать не могу. Красивый, умный, добрый мальчик был. Спи сладко. Родным соболезную, - написала подруга Ксения К.
- Любим, помним, скорбим, наш любимый одногруппник, - добавляет Карина Ш.
Редакция «Комсомольской правды-Уфа » приносит свои соболезнования семье Артема Желтышева.