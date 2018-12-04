Пропавший в Уфе 18-летний Артем Желтышев найден мертвым

СЕГОДНЯ 08:54 2018-12-04T09:00:01+03:00

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В Уфе прекращены поиски 18-летнего Артема Желтышева: к, сожалению, молодой человек найден мертвым в заброшенном доме в Затоне. Напомним, что парень пропал еще в минувшую пятницу, 30 ноября. Обеспокоенные родственники догадались, что что-то случилось, ведь Артем никогда не пропадал без предупреждения, а потому немедленно обратились в полицию.

- Мы обошли всех друзей, девушку Артема, но его нигде нет. Никто не знает, где он может находиться, - рассказывали родные уфимца.

При каких именно обстоятельствах было найдено тело погибшего парня, друзья и близкие предпочли не распространяться, а знакомые пишут слова соболезнования.

- За три года общения ничего плохого сказать не могу. Красивый, умный, добрый мальчик был. Спи сладко. Родным соболезную, - написала подруга Ксения К.

- Любим, помним, скорбим, наш любимый одногруппник, - добавляет Карина Ш.

Редакция «Комсомольской правды-Уфа » приносит свои соболезнования семье Артема Желтышева.