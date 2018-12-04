На асфальте лужа крови: в Башкирии школьница погибла под колесами автомобиля

СЕГОДНЯ 08:21 2018-12-04T08:23:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия разыгралась вчера вечером, 3 декабря, в Нефтекамске. На пересечении улиц Парковой и Комсомольской автомобиль «Шевроле Лачетти» сбил 13-летнюю школьницу, которая решила перебежать дорогу, несмотря на красный свет светофора. Как рассказал 31-летний местный житель, девочка появилась перед машиной совершенно неожиданно, поэтому среагировать или затормозить было просто невозможно.

Как оказалось, семиклассница возвращалась домой после занятий танцами и решила не ждать, пока загорится разрешающий сигнал. В критическом состоянии девочку отвезли в больницу, но, к сожалению, через несколько часов она скончалась в реанимации.

- Это ужасно, весь асфальт в крови, целая лужа крови, - делятся впечатлениями очевидцы в соцсетях. – Очень жаль девочку. Пусть другим будет уроком, что нельзя пренебрегать правилами дорожного движения.

Сотрудники дорожной полиции сейчас проводят расследование, в ходе которого им предстоит выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.