2018-12-04T08:23:23+03:00
Происшествия

На асфальте лужа крови: в Башкирии школьница погибла под колесами автомобиля

Семиклассница перебегала дорогу на красный свет светофора
Яна Базекина
Поделиться:
Комментарии: comments6
Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
Изменить размер текста:

Трагедия разыгралась вчера вечером, 3 декабря, в Нефтекамске. На пересечении улиц Парковой и Комсомольской автомобиль «Шевроле Лачетти» сбил 13-летнюю школьницу, которая решила перебежать дорогу, несмотря на красный свет светофора. Как рассказал 31-летний местный житель, девочка появилась перед машиной совершенно неожиданно, поэтому среагировать или затормозить было просто невозможно.

Как оказалось, семиклассница возвращалась домой после занятий танцами и решила не ждать, пока загорится разрешающий сигнал. В критическом состоянии девочку отвезли в больницу, но, к сожалению, через несколько часов она скончалась в реанимации.

- Это ужасно, весь асфальт в крови, целая лужа крови, - делятся впечатлениями очевидцы в соцсетях. – Очень жаль девочку. Пусть другим будет уроком, что нельзя пренебрегать правилами дорожного движения.

Сотрудники дорожной полиции сейчас проводят расследование, в ходе которого им предстоит выяснить все обстоятельства смертельного ДТП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона