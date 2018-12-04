2018-12-04T08:05:30+03:00
Общество

В Башкирии семьям с новорожденными детьми будут вручать подарок

Теперь каждая семья получит пожарный извещатель
Яна Базекина
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Башкирии семьи, в которых родился ребенок, теперь будут получать ценный подарок – пожарный извещатель. Такой указ подписал врио главы республики Радий Хабиров, а соответствующий документ уже появился на официальном правовом интернет-портале региона.

Напомним, что ранее подобные девайсы могли получить только многодетные семьи или те, кто находился в опасном социальном положении. Эта необходимость была связана с печальными событиями 2016 года, когда пожары унес жизни 12-ти детей. Тогда Рустэм Хамитов распорядился установить пожарный извещатель в каждой многодетной семье. А когда в деревне Угузево, что в Бирском районе республики, в пожаре сгорели четверо взрослых и пять детей, по распоряжению главы региона пожарные извещатели были установлены и в домах, и в квартирах малоимущих многодетных семей.

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