2018-12-04T07:27:36+03:00
Политика

Мэр Уфы потребовал украсить город к новогодним праздникам

Ульфат Мустафин призвал предприятия активнее создавать новогоднее настроение
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня на оперативном совещании в уфимской мэрии глава горадминистрации Ульфат Мустафин посетовал на то, что в городе все еще нет новогодней атмосферы. Он отметил, что накануне встретился с руководителями ведущих торговых и промышленных предприятий Уфы и призвал их активнее подключиться к украшению башкирской столицы.

-К Новому году нужно красить фасад зданий, прилегающую территорию и витрины. Прошу уделить этому должное внимание, - заявил Мустафин.

Мэр Уфы также отметил, что с 10 декабря в башкирской столице начнут работу елочные базары. Они будут располагаться на 71 площадке во всех районах города.

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