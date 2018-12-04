2018-12-04T07:11:32+03:00
Авто

В Уфе могут появиться 126 дорожных видеокамер

Об этом заявил начальник управления ГИБДД по Уфе Ильнур Садыков
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 4 декабря, во время оперативного совещания в уфимской мэрии перед чиновниками горадминистрации с докладом выступил начальник управления ГИБДД по Уфе Ильнур Садыков. Он рассказал о детском травматизме на дорогах и назвал время, когда чаще всего дети попадают в ДТП. Как выяснилось, наибольшее количество автомобильных аварий, в которые попадают школьники, происходят в среду и пятницу с 12:00 до 15:00.

Чтобы исправить ситуацию, Ильнур Садыков предложил увеличить количество камер фото и видео фиксации ПДД. Сейчас в Уфе всего 136 таких камер.

-Нам необходимо по городу установить еще 126 камер. Мы также докладывали, что по республике их нужно дополнительно 2 тысячи, - подчеркнул Ильнур Садыков.

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