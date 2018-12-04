Вице-мэром Уфы по строительству назначен Аскат Хайруллин

СЕГОДНЯ 06:53 2018-12-04T06:53:22+03:00

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Сегодня, 4 декабря, на оперативном совещании в уфимской мэрии глава горадминистрации Ульфат Мустафин объявил о назначении вице-мэра по архитектуре и строительству. С сегодняшнего дня вопросы строительства будет курировать Аскат Хайруллин. Ранее он занимал должность директора нефтеперерабатывающего завода.

На оперативном совещании состоялось еще одно назначение в уфимской мэрии. Управление капитального строительства городской администрации возглавил Андрей Осипов.

Напомним, ранее вице-мэр по строительству Артур Хромец ушел с поста по собственному желанию. Его предшественник Александр Филиппов в настоящее время является фигурантом громкого уголовного дела об «исчезнувшем миллиарде».

Управление капстроительства также не все гладко. Предшественник Андрея Осипова Марат Гареев также является фигурантом уголовного дела.