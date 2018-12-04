2018-12-04T06:49:26+03:00
Недвижимость

В Уфе коммунальщики отчитались об устранении торчащей из-под земли трубы

Из-за байпасной трубы на дороге появился опасный ледовый нарост
Павел КРАЙНОВ
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Фото: «БашДТП»Фото: «БашДТП»
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Накануне в Уфе сотрудники коммунальных служб отчитались об устранении байпасной трубы, торчащей из-под земли на перекрестке улиц Кольцевая-Кулибина. Известно, что сами же они ее и установили в прошлом году, когда проводили капитальный ремонт теплотрассы.

Как отметили в пресс-службе управления гражданской защиты населения Уфы, торчащая из-под земли, создавала неудобства местным жителям. Из-за перепада температур на стенках трубы образовывался лед. Сейчас сотрудники коммунальных служб полностью ликвидировали объект. В ближайшее время они обещают установить специальные металлические заглушки.

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