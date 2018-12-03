Капитан Мальвина: в МВД Башкирии прокомментировали фото полицейского в парике
Из-за такого снимка оперуполномоченного высмеяли пользователи соцсетей
Фото в открытый доступ выложил брат «капитана Мальвины», поздравляя того с днем рождения.
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3 декабря на просторах Интернета появилась фотография капитана полиции Артура Ялаева в сиреневом парике. Ее в открытый доступ выложил брат «капитана Мальвины», поздравляя того с днем рождения.
Пользователи социальных сетей высмеяли фотографию, а популярный Телеграм-канал и вовсе выдвинул версию, что из-за этого снимка у опера начались проблемы – начальство стало проводить проверку.
Однако это все оказалось слухом. В МВД по РБ данный факт опровергли.
- Информация не соответствует действительности, - отметили в пресс-службе ведомства.