2018-12-03T18:45:11+03:00
Политика

Радий Хабиров призвал расследовать «большой хапок» при приватизации

Глава региона усомнился в честности некоторых чиновников
Ильдар АХМАДЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Очередной пост Радия Хабирова посвящен приватизации земель в Уфе. Глава региона усомнился в прозрачности структуры под названием «ГУП УАЗ». По данным Хабирова, эта организация слишком уж дешево продавала бизнесменам государственную землю.

- Некая ГУП УАЗ реализовывала, бывало дорогие уфимские земли за несколько миллионов рублей. А ведь рыночная стоимость такого участка превышает 100 млн рублей. Эту историю вполне справедливо называют «большой хапок». Все подобные случаи будем подвергать ревизии, - заявил врио главы Башкирии.

Саму фразу «большой хапок» придумал журналист сайта «ПроУфу» Рамиль Рахматов. На его счету – целый ряд расследований, которые посвящены спорным способам приватизации госимущества.

- При этом гражданам, которые купили жилье на участках, не стоит беспокоиться. Они ни в чем не виноваты, и их права я нарушать тоже не позволю, - уточнил Хабиров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Капитан Мальвина: в МВД Башкирии прокомментировали фото полицейского в парике
В Башкирии на иномарку упала глыба льда, пострадали дети
«Башавтотрансы» начнут ходить до 23 часов после принятия на работу еще 300 водителей и кондукторов
Рустэм Марданов стал начальником Уральского главного управления Центробанка РФ
В Башкирии перед судом предстанут организаторы борделя
В Уфе водитель «Нефаза» сбил 14-летнюю школьницу
23-летний житель Башкирии жестоко убил двоих родственников
Врио министра образования Башкирии стал Айбулат Хажин
Лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк экстренно улетел в Швецию
В Уфе котенок застрял в бетонной стене, на помощь пришли спасатели
В уфимском ГДК запретили проводить концерты до установки в нем пожарной сигнализации
Из уфимской школы эвакуировали 1000 человек
В Уфе заработал телеканал Деда Мороза
В Башкирии ищут без вести пропавшего 58-летнего Николая Яковлева
Готовимся к Новому году с «Комсомолкой»
23-летний житель Башкирии угнал автомобиль и сжег его
В Башкирии женщина на «Опеле» протаранила «Ладу», пострадала ее 14-летняя дочь
Порноактриса Елена Беркова представила новый фильм в Уфе
Радий Хабиров о социальных сетях: «Я думал, что это ребячество»
Жители Башкирии пытаются троллить Радия Хабирова