Радий Хабиров призвал расследовать «большой хапок» при приватизации
Очередной пост Радия Хабирова посвящен приватизации земель в Уфе. Глава региона усомнился в прозрачности структуры под названием «ГУП УАЗ». По данным Хабирова, эта организация слишком уж дешево продавала бизнесменам государственную землю.
- Некая ГУП УАЗ реализовывала, бывало дорогие уфимские земли за несколько миллионов рублей. А ведь рыночная стоимость такого участка превышает 100 млн рублей. Эту историю вполне справедливо называют «большой хапок». Все подобные случаи будем подвергать ревизии, - заявил врио главы Башкирии.
Саму фразу «большой хапок» придумал журналист сайта «ПроУфу» Рамиль Рахматов. На его счету – целый ряд расследований, которые посвящены спорным способам приватизации госимущества.
- При этом гражданам, которые купили жилье на участках, не стоит беспокоиться. Они ни в чем не виноваты, и их права я нарушать тоже не позволю, - уточнил Хабиров.