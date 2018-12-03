Радий Хабиров призвал расследовать «большой хапок» при приватизации

СЕГОДНЯ 18:45 2018-12-03T18:45:11+03:00

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Очередной пост Радия Хабирова посвящен приватизации земель в Уфе. Глава региона усомнился в прозрачности структуры под названием «ГУП УАЗ». По данным Хабирова, эта организация слишком уж дешево продавала бизнесменам государственную землю.

- Некая ГУП УАЗ реализовывала, бывало дорогие уфимские земли за несколько миллионов рублей. А ведь рыночная стоимость такого участка превышает 100 млн рублей. Эту историю вполне справедливо называют «большой хапок». Все подобные случаи будем подвергать ревизии, - заявил врио главы Башкирии.

Саму фразу «большой хапок» придумал журналист сайта «ПроУфу» Рамиль Рахматов. На его счету – целый ряд расследований, которые посвящены спорным способам приватизации госимущества.

- При этом гражданам, которые купили жилье на участках, не стоит беспокоиться. Они ни в чем не виноваты, и их права я нарушать тоже не позволю, - уточнил Хабиров.