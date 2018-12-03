2018-12-03T17:36:10+03:00
Общество

Рустэм Марданов стал начальником Уральского главного управления Центробанка РФ

Об этом сообщили в пресс-службе Банка России
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Бывший премьер министр Башкирии Рустэм Марданов уже получил новое назначение – он стал начальником Уральского главного управления Центробанка РФ. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Банка России. Напомним, что ранее он уже руководил Нацбанком Башкирии.

Об уходе с поста премьера-министра РБ стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве. Своим уходом он остался доволен. Отметим, что Марданова наградили орденом «Салавата Юлаева», а Радий Хабиров даже вспомнил старую добрую формулировку «я очень просил его остаться, но не смог уговорить».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Капитан Мальвина: в МВД Башкирии прокомментировали фото полицейского в парике
В Башкирии на иномарку упала глыба льда, пострадали дети
Радий Хабиров призвал расследовать «большой хапок» при приватизации
«Башавтотрансы» начнут ходить до 23 часов после принятия на работу еще 300 водителей и кондукторов
В Башкирии перед судом предстанут организаторы борделя
В Уфе водитель «Нефаза» сбил 14-летнюю школьницу
23-летний житель Башкирии жестоко убил двоих родственников
Врио министра образования Башкирии стал Айбулат Хажин
Лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк экстренно улетел в Швецию
В Уфе котенок застрял в бетонной стене, на помощь пришли спасатели
В уфимском ГДК запретили проводить концерты до установки в нем пожарной сигнализации
Из уфимской школы эвакуировали 1000 человек
В Уфе заработал телеканал Деда Мороза
В Башкирии ищут без вести пропавшего 58-летнего Николая Яковлева
Готовимся к Новому году с «Комсомолкой»
23-летний житель Башкирии угнал автомобиль и сжег его
В Башкирии женщина на «Опеле» протаранила «Ладу», пострадала ее 14-летняя дочь
Порноактриса Елена Беркова представила новый фильм в Уфе
Радий Хабиров о социальных сетях: «Я думал, что это ребячество»
Жители Башкирии пытаются троллить Радия Хабирова