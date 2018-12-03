Рустэм Марданов стал начальником Уральского главного управления Центробанка РФ

3 Дек. 17:36 2018-12-03T17:36:10+03:00

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Бывший премьер министр Башкирии Рустэм Марданов уже получил новое назначение – он стал начальником Уральского главного управления Центробанка РФ. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в пресс-службе Банка России. Напомним, что ранее он уже руководил Нацбанком Башкирии.

Об уходе с поста премьера-министра РБ стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве. Своим уходом он остался доволен. Отметим, что Марданова наградили орденом «Салавата Юлаева», а Радий Хабиров даже вспомнил старую добрую формулировку «я очень просил его остаться, но не смог уговорить».