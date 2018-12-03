В Уфе водитель «Нефаза» сбил 14-летнюю школьницу
Она получила различные травмы
Девочка переходила дорогу на зеленый свет
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В минувшую пятницу днем, 30 ноября, в Уфе на пересечении улицы города Галле и проспекта Октября произошла авария с участием пешехода.
Как сообщили в отделе ГИБДД по Уфе, 66-летний водитель автобуса «Нефаз», двигаясь со стороны улицы Рихарда Зорге в сторону проспекта, сбил 14-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу по «зебре» на зеленый свет.
В результате наезда девочка получила различные травмы, к счастью, после оказания помощи медицинскими работниками ее отпустили домой. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.