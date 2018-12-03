2018-12-03T17:26:01+03:00
Происшествия

В Башкирии перед судом предстанут организаторы борделя

Злоумышленники вовлекли в занятие проституцией девять женщин
Эльвина АПАРИНА
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Также у одного из фигурантов уголовного дела был обнаружен наркотик, который он хранил для личного употребления.Также у одного из фигурантов уголовного дела был обнаружен наркотик, который он хранил для личного употребления.Фото: Рустем АХУНОВ
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В Башкирии осудят пятерых человек в возрасте от 28 до 38 лет, которые обвиняются в организации борделей в Уфе и Стерлитамаке.

Как сообщает прокуратура Башкирии, с 2015 по 2017 годы указанные лица, представляясь вымышленными именами, вовлекли в занятие проституцией девять женщин. Они открыли массажные салоны, тем самым обустроив помещения для занятия проституцией. Свои заведения они рекламировали на радио, в Интернете, а также на баннерах.

Также у одного из фигурантов уголовного дела был обнаружен наркотик, который он хранил для личного употребления.

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