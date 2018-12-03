2018-12-03T15:13:18+03:00
Спорт

Лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк экстренно улетел в Швецию

У форварда возникли проблемы в семье
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк покинул расположение своей команды и в настоящее время находится в Швеции. Эту информацию подтвердили в пресс-службе башкирского клуба. Известно, что хоккеист отпросился у руководства в связи с семейными обстоятельствами.

«Сейчас я в Швеции со своей семьей, но совсем скоро вернусь в состав и буду готов помогать своей “второй” семье», - приводит слова форварда соцсети «юлаевцев».

Предполагается, что Умарк пропустит только ближайшую игру против омского «Авангарда». Тренерский штаб рассчитывает, что в среду, 5 декабря, перед гостевым матчем против «Слована» звездный нападающий вернется.

О том, какого рода семейные обстоятельства возникли у Умарка, в клубе не распространяются. Напомним, ранее была информация, что жена хоккеиста ждет ребенка. Вероятно, его неожиданный отъезд связан именно с этим.

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