2018-12-03T15:08:06+03:00
Политика

Врио министра образования Башкирии стал Айбулат Хажин

Ранее он руководил региональным Рособрнадзором
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Кадровые перестановки в башкирском правительстве дошли и до министерства образования. Сегодня во время оперативного совещания с членами кабмина Радий Хабиров заявил об уходе Гульназ Шафиковой с поста министра образования. Это кресло временно, по крайней мере, до выборов главы региона, занял Айбулат Хужин.

До недавнего времени Хужин руководил управлением Рособрнадзора по Башкирии. На этот пост он был назначен два года назад – в 2016 году.

Свое восхождение к посту министра образования Башкирии Айбулат Хужин начала в далеком 1996 году. Тогда он поступил на работу в Аргаяшскую среднюю школу №2 учителем химии. Затем он поступил в Уральскую государственную академию физической культуры, где проучился до 2000 года.

С 2001 по 2008 год Хужин работал старшим преподавателем, доцентом кафедры педагогики Уральского госуниверситета физкультуры. В 2008/2009 учебном году работал заместителем директора Уфимского топливно-энергетического колледжа и проректором по учебной работе в Стерлитамакской педакадемии.

С 2009 года Айбулат Хужин стал чиновником от образования и занимал различные посты в аппарате правительства, миниобре и управлении Рособрнадзора по Башкирии.

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