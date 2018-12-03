2018-12-03T18:46:22+03:00
Происшествия

В Башкирии на иномарку упала глыба льда, пострадали дети

ЧП произошло в Туймазинском районе
Эльвина АПАРИНА
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В ЧП пострадал ребенокВ ЧП пострадал ребенок
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Вчера днем, 2 декабря, на трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии произошло ЧП – на автомобиль «Киа Рио» упала глыба льда. Известно, что кусок свалился с крыши полуприцепа неустановленной грузовой автомашины и попал прямо в лобовое стекло иномарки. Фотографию очевидцы выложили в социальные сети.

В результате происшествия машина получила механические повреждения. Пострадали и люди – 36-летняя женщина и 10-летний ребенок госпитализированы в Туймазинскую центральную районную больницу. Об их состоянии пока неизвестно.

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