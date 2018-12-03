«Башавтотрансы» начнут ходить до 23 часов после принятия на работу еще 300 водителей и кондукторов

СЕГОДНЯ 18:03 2018-12-03T18:03:03+03:00

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В «Башавтотрансе» рассказали, когда же по Уфе допоздна начнут ходить автобусы. К сожалению, есть некоторые проблемы с нехваткой кадров, из-за чего общественный транспорт не может ездить до 11 часов вечера.

Как сообщает «UfaTime.ru», после забастовки нелегалов в Уфе «Башавтотранс» принял на работу всего 100 водителей с автобусами, 40 – без. А всего невостребованными оказались 1300 человек.

Сергей Паскин, заместитель генерального директора, отметил, что на работу нужно принять еще 300 человек, чтобы работать в две смены, и автобусы ездили до 23 часов.

Сложность в том, что на должность очень тяжело найти порядочного работника – у одних куча неоплаченных штрафов, у других нет трудовой книжки и нужного опыта работы.