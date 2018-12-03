Из уфимской школы эвакуировали 1000 человек

3 Дек. 12:50 2018-12-03T15:11:08+03:00

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Сегодня днем, 3 декабря, из уфимской школы №41, что расположена на Достоевского, эвакуировали 1000 человек, 750 из которых дети. Ученики и педагоги в срочном порядке выбежали на улицу прямиком с уроков до приезда пожарных. К счастью, никакой опасности и угрозы не было.

В пресс-службе МЧС по РБ рассказали, что в учебном заведении произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации.

- Все дети и педагоги вернулись в классы, - отметили в ведомстве.