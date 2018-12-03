В Уфе котенок застрял в бетонной стене, на помощь пришли спасатели
Пришлось воспользоваться инспекционной камерой и электроинструментом
фото: скриншот видео
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Утром 2 декабря к спасателям Уфы обратилась женщина. Уфимка рассказала, что в стене ее кухни жалобно мяукает котенок. Вооружившись инспекционной камерой и электроинструментом, на место выехали спасатели.
Как рассказали в управлении гражданской защиты, жительница квартиры позволила специалистам проделать в стене отверстия: сначала они потребовались для разведки, а затем уже для спасения животного.
Через некоторое время замурованный в бетонной стене котенок был освобожден.
Отметим, что у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными обращениями являются те, где существует угроза безопасности и жизни человека.