2018-12-03T14:09:46+03:00
Общество

В Уфе котенок застрял в бетонной стене, на помощь пришли спасатели

Пришлось воспользоваться инспекционной камерой и электроинструментом
Эльвина АПАРИНА
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Утром 2 декабря к спасателям Уфы обратилась женщина. Уфимка рассказала, что в стене ее кухни жалобно мяукает котенок. Вооружившись инспекционной камерой и электроинструментом, на место выехали спасатели.

Как рассказали в управлении гражданской защиты, жительница квартиры позволила специалистам проделать в стене отверстия: сначала они потребовались для разведки, а затем уже для спасения животного.

Через некоторое время замурованный в бетонной стене котенок был освобожден.

Отметим, что у спасателей есть приоритетность вызовов, и первоочередными обращениями являются те, где существует угроза безопасности и жизни человека.

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