2018-12-03T10:18:58+03:00
Происшествия

23-летний житель Башкирии угнал автомобиль и сжег его

В отношении него возбуждено уголовное дело
Эльвина АПАРИНА
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Злоумышленник заехал в гаражный массив и сжег машинуЗлоумышленник заехал в гаражный массив и сжег машину
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В отдел полиции Стерлитамака 2 декабря обратился 32-летний мужчина и сообщил, что у него угнали автомобиль. Оказалось, что он оставил свою «двенашку» с документами и инструментами на 60 тысяч во дворе незапертой.

Позднее машину обнаружили в одном из микрорайонов города, но, к сожалению, в обгоревшем состоянии. Через некоторое время задержали и угонщика. Им оказался 23-летний молодой человек, который сразу сознался в содеянном.

Оказалось, что в субботу вечером он вместе со своими приятелями выпивал и на улице обратил внимание на припаркованный ВАЗ: заметил, что дверь открыта, ключи торчали из замка зажигания. Стерлитамаковец решил завести ее и поехал кататься. Чтобы замести следы, он заехал в гаражный массив и поджег транспортное средство. А вот чужое имущество спрятал его у своего знакомого.

На этом он не остановился – будучи пьяным взял машину у друга и опять поехал кататься. Тем самым и привлек внимание страж порядка.

Мужчина, причастный к угону, повреждению имущества и краже, задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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