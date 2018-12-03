Радий Хабиров о социальных сетях: «Я думал, что это ребячество»

3 Дек. 08:41 2018-12-03T08:52:32+03:00

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Сегодня, 3 декабря, в ходе очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии Радий Хабиров раскритиковал глав районов и чиновников, которые не уделяют достаточного внимания работе с населением в социальных сетях. Речь об этом зашла в ходе обсуждения предварительных результатов работы системы «Инцидент».

-Это касается и членов правительства, в том числе. В большей степени обращаюсь к главам администраций. Социальные сети – это не какая-то игрушка, и мы туда пришли не потому, что нам делать нечего, и мы вам какие-то дополнительные обязанности накручиваем. Это важнейший инструмент получения и обработки информации, где формируется позитивное или отрицательное к вам отношение. Поэтому мы там должны быть и работать. Это – государственная задача, - заявил Хабиров.

Также врио главы республики отметил, что работу эту следует проводить, несмотря на, порой, пожилой возраст. Радий Хабиров подчеркнул, что он и сам «не очень молодой человек» и вошел в социальные сети как «довольно взрослый человек».

- Вошел я туда довольно тяжело, и не хотел этого делать. Мне казалось, что это ребячество, какое-то развлечение. Но мы говорим не про развлечения, а про то, что должны быть там, где формируются смыслы и сидят наши люди, - подытожил Хабиров.