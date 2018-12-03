Жители Башкирии пытаются троллить Радия Хабирова

СЕГОДНЯ 08:34 2018-12-03T08:34:14+03:00

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Врио главы Башкирии Радия Хабирова пытаются троллить пользователи интернета.

Напомним, что сейчас в Башкирии работает специальная система «Инцидент», которая отслеживает посты пользователей социальных сетей. Выходит, что каждая жалоба или обращение жителя Башкирии попадает в специальную базу.

После этого власти района или города начинают искать пути решения проблемы. Если вопрос не решается в определенные сроки – жалоба уходит в уфимский «белый дом». Однако некоторые пользователи соцсетей не используют систему по назначению – создают поддельные жалобы.

- Некоторые жители пытаются троллить главу Башкирии. Прошу этого не делать, - обратился к пользователям соцсетей председатель «Башинформа» Ростислав Мурзагулов.Рад