В Башкирии женщина на «Опеле» протаранила «Ладу», пострадала ее 14-летняя дочь

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-03T09:44:31+03:00

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Вчера днем, 2 декабря, в Иглинском районе Башкирии произошла авария, в которой пострадал ребенок. Как сообщили в ГИБДД по РБ, 46-летняя местная жительница ехала за рулем автомобиля «Опель Астра», в какой-то момент она отвлеклась от вождения и въехала в припаркованную на обочине «Ладу Калину».

В ДТП травмы получила сама автоледи и ее 14-летняя дочь, отметили в ведомстве. К счастью, обе были отпущены домой после оказания медицинской помощи. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.