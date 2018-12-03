В Башкирии ищут без вести пропавшего 58-летнего Николая Яковлева

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-03T11:04:09+03:00

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С минувшего вторника, 27 ноября, житель Башкирии Николай Яковлев не выходит на связь со своими близкими. 58-летний мужчина пропал в Стерлитамаке. Сейчас его ищут полиция и волонтеры. Ориентировки на Николая появились на днях в группах поиска пропавших.

Приметы мужчины: рост 170 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза.

Был одет в темно-зеленую куртку, теплое трико, зимние сапоги и меховую шапку с козырьком.

Если вы увидите мужчину, подходящего под описание, сообщите об этом по телефону: 8-987-106-06-01 или 02.