В Башкирии ищут без вести пропавшего 58-летнего Николая Яковлева
Мужчина исчез неделю назад
Фото: соцсети
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С минувшего вторника, 27 ноября, житель Башкирии Николай Яковлев не выходит на связь со своими близкими. 58-летний мужчина пропал в Стерлитамаке. Сейчас его ищут полиция и волонтеры. Ориентировки на Николая появились на днях в группах поиска пропавших.
Приметы мужчины: рост 170 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза.
Был одет в темно-зеленую куртку, теплое трико, зимние сапоги и меховую шапку с козырьком.
Если вы увидите мужчину, подходящего под описание, сообщите об этом по телефону: 8-987-106-06-01 или 02.