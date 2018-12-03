Синоптики предупреждают жителей Башкирии о гололеде

3 Дек. 07:02 2018-12-03T07:02:53+03:00

Ледяная корка покроет дороги уже сегодня днем

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Сегодня днём, 3 декабря, на юге Башкирии ожидается гололёд. Об этом местных жителей экстренно оповещает Гидрометцентр республики. Водителям советуют придерживаться рекомендации по управлению транспортом в условиях скользской дороги.

В целом в регионе будет облачная погода с прояснениями, а кое-где выпадет снег. В МЧС по республике отмечают, что видимость на дорогах будет хорошей.

- Температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснениях до -23°, днем -3,-8°, - говорится в сообщении.