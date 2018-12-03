В Башкирии завешены поиски 22-летнего Ильназа Мусина
Молодой человек нашелся живым
Фото: соцсети
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Поиски 22-летнего Ильназа Мусина, пропавшего две недели назад, завершены. Его удалось отыскать живым. Об этом стало известно сегодня, 3 декабря, от волонтеров группы «Лиза Алерт. Башкортостан».
Молодой человек, напомним, пропал 18 ноября из поселка Зубово под Уфой. К его поискам сразу подключили добровольцев, так как он нуждался в медицинской помощи. Усилия общественности и полиции принесли плоды.
К слову, это был уже не первый случай пропажи юноши. Месяцем ранее, в октябре, он исчез в районе неврологической больницы, тогда его также удалось быстро отыскать.